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21 листопада • оновлено в 21:13
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"Хоче селфі з Путіним": ветеран АТО пройшовся по "миротворцю" -Зеленському

2.4т
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Президент України Володимир Зеленський мріє про Нобелівську премію миру і про селфі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат VIII скликання, учасник війни на Донбасі Ігор Лапін, коментуючи миротворчі ініціативи президента України і мітинги під гаслом "Ні капітуляції".

Лапін зазначив, що учасники протестів вимагають від глави держави "не зливати інтереси", але він не хоче прислухатися до голосу вулиці.

"Зеленський зайнятий – він хоче Нобелівську премію миру. Йому пообіцяли – "ти зробиш мир, а всі президенти, які зробили мир, мають підстави висуватися". Він хоче під овації планети піти як великий миротворець", – заявив він.

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На думку екс-депутата, Зеленського "не хвилюють фундаментальні речі – держава, нація, духовність".

"Я розумію, що є селфі з Трампом, хочеться селфі з Путіним. Але йде зливання інтересів держави", – підкреслив Лапін.

"Хоче селфі з Путіним": ветеран АТО пройшовся по "миротворцю" -Зеленському

ua.news

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ігор Лапін
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Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я надеюсь сейчас даже самый упоротый рагуль понимает, кто не хочет мира на Украине
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Он Алекс
Он Алекс
Таак, тролякам пугабыча раски дали команду не козлить Зеленского ...))) ну что то, лишнехромосомные должны накалякать своими рогами ?! Просто интересно ..)
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