"Хоче селфі з Путіним": ветеран АТО пройшовся по "миротворцю" -Зеленському

Президент України Володимир Зеленський мріє про Нобелівську премію миру і про селфі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат VIII скликання, учасник війни на Донбасі Ігор Лапін, коментуючи миротворчі ініціативи президента України і мітинги під гаслом "Ні капітуляції".

Лапін зазначив, що учасники протестів вимагають від глави держави "не зливати інтереси", але він не хоче прислухатися до голосу вулиці.

"Зеленський зайнятий – він хоче Нобелівську премію миру. Йому пообіцяли – "ти зробиш мир, а всі президенти, які зробили мир, мають підстави висуватися". Він хоче під овації планети піти як великий миротворець", – заявив він.

На думку екс-депутата, Зеленського "не хвилюють фундаментальні речі – держава, нація, духовність".

"Я розумію, що є селфі з Трампом, хочеться селфі з Путіним. Але йде зливання інтересів держави", – підкреслив Лапін.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL :

29 жовтня за Офісом президента Володимира Зеленського пройшла акція протесту в зв'язку з початком розведення військ у Золотому на Донбасі. На думку учасників, відведення більше схоже на відступ української армії.

"Рух опору капітуляції" розгорнув штаби в областях України та оголосив про проведення Всеукраїнського Віче 21 листопада.

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