"Хоче розвалити ЄС і НАТО!" Туск заявив про небезпеку Путіна

Президент Росії Володимир Путін хоче розпаду Європейського Союзу і НАТО.

Про цілі президента РФ заявив колишній глава Європейського Союзу Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, Путін має союзників у питанні дезінтеграції Європи серед польської партії "Право і справедливість", яка представлена у польському сенаті 37% депутатів, а в Європарламенті 28%.

"Він (Володимир Путін - ред.) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проєкті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість", – заявив Туск.

Дональд Туск Уніан

Він наголосив, що наразі ситуація є більш серйозною, ніж це було раніше.

"Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська і політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб за всяку ціну спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", – повідомив Туск.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі "великих мрійників" у Києві.

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