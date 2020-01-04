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4 січня • оновлено в 14:07
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"Хоче розвалити ЄС і НАТО!" Туск заявив про небезпеку Путіна

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін хоче розпаду Європейського Союзу і НАТО.

Про цілі президента РФ заявив колишній глава Європейського Союзу Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, Путін має союзників у питанні дезінтеграції Європи серед польської партії "Право і справедливість", яка представлена у польському сенаті 37% депутатів, а в Європарламенті 28%.

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"Він (Володимир Путін - ред.) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проєкті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість", – заявив Туск.

Дональд Туск

Дональд Туск

Уніан

Він наголосив, що наразі ситуація є більш серйозною, ніж це було раніше.

"Зміни в Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська і політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб за всяку ціну спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус у міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", – повідомив Туск.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський опозиційний політик Ірина Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі "великих мрійників" у Києві.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Володимир Путін Дональд Туск
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