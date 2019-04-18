Хоче реваншу: Порошенко розкрив "хижий" план Путіна щодо України

За п'ять років війни на Донбасі президент РФ Володимир Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети.

Він атакував країну з фронту і намагався підірвати її в тилу, але йому це не вдалося. Про це в своєму зверненні до українців повідомив глава держави Петро Порошенко. Він підкреслив, що загроза з боку Росії ще не минула (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він хоче реваншу, він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність", – підкреслив президент.

Порошенко зазначив, що у глави країна-агресора є кілька цілей. Перша – це зупинка інтеграції країни в Євросоюз і НАТО.

Петро Порошенко Скріншот звернення

"Кремль докладе чимало зусиль для формування лояльності більшості до Москви. Це за результатами парламентських виборів, а вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого новачка на посаді президента, якого легко переграти і на дипломатичному, і на політичному, і на фронті безпеки", – заявив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, кандидат в президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців слідом за чинним главою держави Петром Порошенком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!