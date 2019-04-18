ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Хоче реваншу: Порошенко розкрив "хижий" план Путіна щодо України

1.4тЧитати матеріал російською

За п'ять років війни на Донбасі президент РФ Володимир Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети.

Він атакував країну з фронту і намагався підірвати її в тилу, але йому це не вдалося. Про це в своєму зверненні до українців повідомив глава держави Петро Порошенко. Він підкреслив, що загроза з боку Росії ще не минула (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він хоче реваншу, він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність", – підкреслив президент.

Новини
"Сутичка" Зеленського і Порошенка: букмекери і соціологи визначилися з переможцем

Порошенко зазначив, що у глави країна-агресора є кілька цілей. Перша – це зупинка інтеграції країни в Євросоюз і НАТО.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот звернення

"Кремль докладе чимало зусиль для формування лояльності більшості до Москви. Це за результатами парламентських виборів, а вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого новачка на посаді президента, якого легко переграти і на дипломатичному, і на політичному, і на фронті безпеки", – заявив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, кандидат в президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців слідом за чинним главою держави Петром Порошенком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
4
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Российским писакам выдали методички! Своему Хуйлу они приказывать не могут! Все будет хорошо! Не голосуйте по приколу, украинцы! Вам жить предстоит!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто не зміг залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ !Уа товаісчі! Уа!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
да просто иди уже на хуй, мраззота шоколадная
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Алексеевич Сергей,ПАРАШІ на лижі,і прямісінько в УСРАІЛЬ !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки