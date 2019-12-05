"Хоче посадити Порошенка": польські ЗМІ розкрили головну мету Путіна

Глава РФ Володимир Путін не перестав вважати п’ятого президента України Петра Порошенка головним ворогом.

Про це пише польське видання "Газета виборча". На переконання видання, Путін все ще хоче посадити Порошенка за грати, тому через своїх поплічників ініціює проти п’ятого президента вигадані кримінальні справи.

Таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен із них заплатить ціну за опір проти Росії.

"Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні. Караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії", – зазначає видання.

Володимир Путін, Петро Порошенко

Крім того, команда українського президента Володимира Зеленського намагається перенести гібридну війну з Росією до структур української держави.

"Вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності". Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.

Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами", - пишуть у виданні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам президента РФ Володимира Путіна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!