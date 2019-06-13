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Хоче підставити Зеленського? Клімкін розкрив підлий "трюк" Путіна на Донбасі

6.2тЧитати матеріал російською

РФ зірвала розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської на Донбасі, щоб погіршити позиції України напередодні візитів президента Володимира Зеленського в Німеччину і Францію.

Таку заяву міністр закордонних справ Павло Клімкін зробив під час спільної прес-конференції з чинним головою ОБСЄ – міністром закордонних і європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком, передає "Укрінформ".

"Ми [з Лайчаком] говорили про те, яким чином російська сторона заважає подальшому розмежуванню. Ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається. Ми домовилися про розмежування біля "Станиці Луганської", але тактика російської сторони вже зрозуміла і банальна – вона намагається погіршити позиції української сторони, зокрема президента Зеленського перед візитами до Берліна та Парижа", – сказав Клімкін.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Як зазначив він, при всіх спробах здійснити розведення сил спостерігаються масивні обстріли з боку російських найманців. Це робиться, щоб "підняти ставки і не дозволити йти вперед, не дозволити позитивному треку розвиватися".

"Оскільки саме це вигідно сьогодні Росії – їм вигідний більший тиск на нового президента", – додав міністр.

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Клімкін також наголосив, що режим припинення вогню, про який зараз домовляється Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, уже двадцятий за рахунком, але попередні 19 успішними не були.

"Трюки російської сторони абсолютно зрозумілі – змусити нас почати пряме політичне спілкування зі своїми окупаційними адміністраціями, видавати накази з двох сторін замість того, щоб просто контролювати досягнення припинення вогню", – вважає глава МЗС.

Він також нагадав, що російська сторона блокує гуманітарне розмінування поблизу КПВВ "Золоте".

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Вільна преса

Як писав OBOZREVATEL, у Росії звинуватили Україну у зриві домовленостей із розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська", узгоджених на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктмінські домовленості
Особи
Павло КлімкінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикаНовини Донбасу
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Александров Сергей
Александров Сергей
Чем-то напоминает продолжение мультика "Кто подставил кролика Роджера" (Зеленского)!
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Южный Гарик
Южный Гарик
О каком размежевании можно говорить, когда укротеррористы захватывают серую зону и сами лезут к дончанам?
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леня зе
леня зе
я думал климкин дол6@e6, а он сказочный дол6@e6
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