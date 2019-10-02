"Хоче переграти Путіна": розсекречені подробиці закритої зустрічі Зеленського в Раді

Погоджуючись на умови "формули Штайнмаєра" президент України Володимир Зеленський хоче досягти миру на Донбасі.
Про це в Facebook повідомила співголова "Європейської солідарністі" Ірина Геращенко, яка була на зустрічі президента з представниками фракцій.
"Зустріч тривала близько 40 хвилин. Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань. Мої враження і відчуття, що Зеленський щиро прагне до миру. Але так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна. Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України. Ми відверто говорили про це на зустрічі", – написав вона.
Геращенко зазначила, на зустрічі були озвучені ключові зауваження до документа.
"Попередня влада не підписувала ніяких "формул Штанмаєра", ми як раз стояли на позиції пріоритетності безпекового блоку. Ніяких виборів без постійної тиші, виведення російських військ і техніки не може бути апріорі. Ключове – питання кордону, тому такі важливі миротворці, які могли б підготувати територію до місцевих виборів, моніторити демілітаризацію і провести реальне роззброєння", – підкреслила депутат.
Нардеп додала, що "Європейська Солідарність" разом з "Голосом" звернулися до Зеленського з ініціативою про зустріч з фракціями. Також для обговорення в Раду були запрошені міністр закордонних справ і начальник Генерального штабу ЗСУ.
акрита зустріч Зеленського в Раді
акрита зустріч Зеленського в Раді
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня РосЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмайера" ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прес-секретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання " формули Штайнмаєра " щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і гучної "формулою Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ , який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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