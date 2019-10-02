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2 жовтня • оновлено в 15:51
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"Хоче переграти Путіна": розсекречені подробиці закритої зустрічі Зеленського в Раді

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Погоджуючись на умови "формули Штайнмаєра" президент України Володимир Зеленський хоче досягти миру на Донбасі.

Про це в Facebook повідомила співголова "Європейської солідарністі" Ірина Геращенко, яка була на зустрічі президента з представниками фракцій.

"Зустріч тривала близько 40 хвилин. Безумовно, це важлива розмова, але недостатня для зняття всіх питань. Мої враження і відчуття, що Зеленський щиро прагне до миру. Але так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна. Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України. Ми відверто говорили про це на зустрічі", – написав вона.

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Геращенко зазначила, на зустрічі були озвучені ключові зауваження до документа.

"Попередня влада не підписувала ніяких "формул Штанмаєра", ми як раз стояли на позиції пріоритетності безпекового блоку. Ніяких виборів без постійної тиші, виведення російських військ і техніки не може бути апріорі. Ключове – питання кордону, тому такі важливі миротворці, які могли б підготувати територію до місцевих виборів, моніторити демілітаризацію і провести реальне роззброєння", – підкреслила депутат.

Нардеп додала, що "Європейська Солідарність" разом з "Голосом" звернулися до Зеленського з ініціативою про зустріч з фракціями. Також для обговорення в Раду були запрошені міністр закордонних справ і начальник Генерального штабу ЗСУ.

акрита зустріч Зеленського в Раді

акрита зустріч Зеленського в Раді

акрита зустріч Зеленського в Раді

акрита зустріч Зеленського в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ірина Геращенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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