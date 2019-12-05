"Хоче домовитися про мир": Медведєв раптово похвалив Зеленського

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання президента України Володимира Зеленського домогтися корисних його країні домовленостей з Москвою.

Така заява голови уряду країни-агресора прозвучала під час його інтерв'ю федеральним каналам, повідомляє "РИА Новости".

"Якщо ви питаєте мене про ставлення до чинного президента (України. – Ред.), то, напевно, зараз немає сенсу якісь характеристики давати. Оскільки це людина, яка обрана народом України, має, в загальному, досить високу підтримку з боку українського народу", – висловився Медведєв.

"Найголовніше, і я про це сказав одразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілій низці деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих прошарках і колах. Іншими словами, протистояти такому шаленому націоналізму і бажанню все перевернути з ніг на голову ось у відносинах з Російською Федерацією", – уїдливо додав російський прем'єр-міністр.

Медведєв і Зеленський

Підсумовуючи, він оцінив прагнення Зеленського знайти консенсус з Кремлем в питаннях миру та економіки, але засумнівався, що у нього це вийде.

"Я що маю на увазі, ось очевидно, що нинішній президент хоче домовитися з ключових питань розвитку своєї країни, і з нашою країною в тому числі. Щоб мир був, щоб якось все-таки поновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Але питання в тому, чи вийде у нього?" – резюмував Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що на зустрічі в "нормандському форматі" планує обговорити чотири ключових питання: обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", закінчення війни на Донбасі, вибори в ОРДЛО і повернення контролю України над кордоном з Росією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram