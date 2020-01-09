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9 січня • оновлено в 13:19
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"Хоч здогадалися забрати!" Пресслужба Зеленського відреагувала на скандал із фото

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Після скандалу в мережі через "веселе" фото президента України Володимира Зеленського на аватарці у Facebook на тлі авіакатастрофи в Ірані його пресслужба в ніч на 9 січня все-таки розмістила нову світлину.

Користувачі в коментарях зауважили, що в часі ця дія приблизно збіглася з поверненням глави держави з Оману. Крім того, з огляду на все, використано старий знімок.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот із відео

Реакції українців довго чекати не довелося. "Ну хоч здогадалися радісну фізіономію забрати", – пише дехто.

Інші ж підтримують Зеленського й акцентують на тому, що це дрібниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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