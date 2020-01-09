"Хоч здогадалися забрати!" Пресслужба Зеленського відреагувала на скандал із фото

Після скандалу в мережі через "веселе" фото президента України Володимира Зеленського на аватарці у Facebook на тлі авіакатастрофи в Ірані його пресслужба в ніч на 9 січня все-таки розмістила нову світлину.

Користувачі в коментарях зауважили, що в часі ця дія приблизно збіглася з поверненням глави держави з Оману. Крім того, з огляду на все, використано старий знімок.

Володимир Зеленський Скриншот із відео

Реакції українців довго чекати не довелося. "Ну хоч здогадалися радісну фізіономію забрати", – пише дехто.

Інші ж підтримують Зеленського й акцентують на тому, що це дрібниці.

Мендель не дарма їсть наш хліб pic.twitter.com/43cM3cmZRP - Mikhail Golub (@golub) 9 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретарку президента України Юлію Мендель піддали гострій критиці за некоректний пост про розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Так, на сторінці Офісу президента України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи, що не належить до його повноважень.

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