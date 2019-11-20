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21 листопада • оновлено в 01:26
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"Хоч один факт, я примушу!" Зеленський пообіцяв покарати "слугу"-педофіла

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Очакова, куди повернулися українські катери, і пообіцяв перевірити всі факти щодо нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу одразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра хоч один факт, хоч щось підтвердиться, я змушу скласти мандат і піти з партії. Вже двох відправили, буде третій", – заявив він.

За словами Зеленського, народний депутат Іванісов буде покараний, якщо буде доведено, що дані були підчищені.

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Зеленський в Очакові

Зеленський в Очакові

"Якщо це так, буде розслідування, всім обіцяю. Хочу подякувати журналістам: якщо це правда, ми готові до очищення, нікого не залишиться ні в уряді, ні в "Слузі народу", якщо є такі факти", – пообіцяв президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анастасія Новікова Анастасія Новікова
Теми
Повернення українських кораблів Росією Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Володимир Зеленський Роман Іванісов
Місце
Україна Миколаїв
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