"Хоч один факт, я примушу!" Зеленський пообіцяв покарати "слугу"-педофіла

Президент України Володимир Зеленський прибув до Очакова, куди повернулися українські катери, і пообіцяв перевірити всі факти щодо нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу одразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра хоч один факт, хоч щось підтвердиться, я змушу скласти мандат і піти з партії. Вже двох відправили, буде третій", – заявив він.

За словами Зеленського, народний депутат Іванісов буде покараний, якщо буде доведено, що дані були підчищені.

Зеленський в Очакові

"Якщо це так, буде розслідування, всім обіцяю. Хочу подякувати журналістам: якщо це правда, ми готові до очищення, нікого не залишиться ні в уряді, ні в "Слузі народу", якщо є такі факти", – пообіцяв президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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