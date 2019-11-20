"Хоч один факт, я примушу!" Зеленський пообіцяв покарати "слугу"-педофіла

Президент України Володимир Зеленський прибув до Очакова, куди повернулися українські катери, і пообіцяв перевірити всі факти щодо нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.
"З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу одразу сказати, що завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися фейк це або у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра хоч один факт, хоч щось підтвердиться, я змушу скласти мандат і піти з партії. Вже двох відправили, буде третій", – заявив він.
За словами Зеленського, народний депутат Іванісов буде покараний, якщо буде доведено, що дані були підчищені.
Зеленський в Очакові
"Якщо це так, буде розслідування, всім обіцяю. Хочу подякувати журналістам: якщо це правда, ми готові до очищення, нікого не залишиться ні в уряді, ні в "Слузі народу", якщо є такі факти", – пообіцяв президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за гратами, зазначивши, що він погасив судимість законним путем.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова. При цьому ГПУ спростувала його слова.
Сам Іванісов заявив, що призупиняє своє членство в партії на час розгляду.
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