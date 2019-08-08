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"Хлопці гинули і до цього": Разумков висловився про війну і "перемир'я" на Донбасі

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Новообрана Верховна Рада тільки на рівні законів не зможе вирішити проблему війни на Донбасі, проте зможе стати одним з інструментів для цього.

Таку заяву в інтерв'ю "ВВС Україна" зробив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Так він відповів на запитання журналіста про недавню загибель у зоні ООС чотирьох українських воїнів.

"Це трагедія. На жаль, ми в ній живемо вже не перший рік. Але вирішити питання війни в Донбасі на рівні законів неможливо... Однак мир наступає не у Верховній Раді, а в бажанні або відсутності бажання деяких учасників конфлікту", – сказав він.

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Після запитання про те, що режим припинення вогню деякі називають причиною втрат (нібито це дозволяє ворожим ДРГ близько підходити до позицій ООС), Разумков сказав:

"ДРГ і до цього підходили, і до цього гинули хлопці, і це не було пов'язано з затишшям на фронті".

Глава партії також нагадав про пропозицію президента України Володимира Зеленського якомога швидше провести переговори в "нормандському форматі"

"Сподіваюся, що ми зможемо змінити ситуацію, адже президент Зеленський фактично перший, хто почав реалізовувати Мінські домовленості – ми припинили вогонь на лінії розмежування, відвели війська, але тільки точково. Треба зробити, щоб цей прогрес поширився на всю лінію фронту", – підкреслив Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

LigaNews.net

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України ООС політика Партія "Слуга народу"
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