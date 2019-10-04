"Хлопчик у будинку розпусти": Труханов відзначився жартом про команду Зеленського

Мер Одеси Геннадій Труханов висловився в бік нової влади в Україні, порівнявши її з "хлопчиком у будинку розпусти".

Свою думку він висловив у рамках бізнес-форуму 5Т. Відео з заходу опублікував "7 канал" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось я думаю, пожартувати чи ні, преса ж на цитати розтягне. У нас така ситуація, що всі очікують чогось нового, хорошого. Так ось, жарт полягає в тому... Він трохи на межі. Нова влада поводиться як хлопчик у будинку розпусти: все хоче, а що робити, не знає", – пожартував Труханов, обговорюючи екологічні проблеми.

Труханов порівняв владу з "хлопчиком у будинку розпусти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над президентом Володимиром Зеленським пожартували на Кубку Чемпіонів "Ліги сміху", який пройшов в Одесі.

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