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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Хлопчик у будинку розпусти": Труханов відзначився жартом про команду Зеленського

20т Читати матеріал російською

Мер Одеси Геннадій Труханов висловився в бік нової влади в Україні, порівнявши її з "хлопчиком у будинку розпусти".

Свою думку він висловив у рамках бізнес-форуму 5Т. Відео з заходу опублікував "7 канал" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ось я думаю, пожартувати чи ні, преса ж на цитати розтягне. У нас така ситуація, що всі очікують чогось нового, хорошого. Так ось, жарт полягає в тому... Він трохи на межі. Нова влада поводиться як хлопчик у будинку розпусти: все хоче, а що робити, не знає", – пожартував Труханов, обговорюючи екологічні проблеми.

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Труханов порівняв владу з "хлопчиком у будинку розпусти"

Труханов порівняв владу з "хлопчиком у будинку розпусти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над президентом Володимиром Зеленським пожартували на Кубку Чемпіонів "Ліги сміху", який пройшов в Одесі.

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Особи
Геннадій Труханов Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Вот с этим я с Трухановым согласна. ВЫ посмотрите на глаза нашего преЗЕдента, сколько там страха и неуверенности. Уже и нашептывание молодой команды не помогает, один страх в глазах.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Сам Труханов, конечно, далеко не образец для подражания, но сказано предельно точно. Очень скоро настанет момент, когда эту власть нужно будет останавливать, пока не наделала неописуемых бед, которые и отиграть назад уже нельзя будет
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Прокапало Ігор, Майдан 3.0, давай мутите, глядишь и ещё пару кусков страны отвалится!
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