"Х*й їм у д*пу!" Нардеп від "Слуги народу" попався на скандальному листуванні у Раді

Новообраний народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради 29 серпня.

У повідомленнях йшлося про кандидатів на посаду глави Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя людина Зоряна Черненко" – написав Радуцький. У відповідь він отримав: "А то всі п#здять, що Супрун". "Х*й їм в д*пу!" – відреагував нардеп.

Скандальне листування Радуцького Цензор.НЕТ

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Скандальне листування Радуцького Цензор.НЕТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

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