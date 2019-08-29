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"Х*й їм у д*пу!" Нардеп від "Слуги народу" попався на скандальному листуванні у Раді

25.2т Читати матеріал російською

Новообраний народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради 29 серпня.

У повідомленнях йшлося про кандидатів на посаду глави Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя людина Зоряна Черненко" – написав Радуцький. У відповідь він отримав: "А то всі п#здять, що Супрун". "Х*й їм в д*пу!" – відреагував нардеп.

Скандальне листування Радуцького

Скандальне листування Радуцького

Цензор.НЕТ

Новини
Нардепи обрали голову Верховної Ради
Скандальне листування Радуцького

Скандальне листування Радуцького

Цензор.НЕТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

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Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Dell Alex
Dell Alex
Вот всегда было интересно - все эти придурки реально не понимают, что они там у фотографов сверху как рыбки в банке? )))
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Будет весело?
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Та шо там казать, багатообіцяючий початок...
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