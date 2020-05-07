Триває змагання між владою та парламентською опозицією у боротьбі за статус "хитрозробленої".

Для непоінформованих поясню:

Зеленський у своєму черговому зверненні затаврував ганьбою неназваних опозиціонерів та обізвав їз "хитрозробленими" в контексті можливих змін у правилах проведення місцевих виборів. Мовляв, він, як гарант демократії, не допустить всіляких схем та надуманих бар‘єрів для всіх партій та позапартійних під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Тому погрози про так звані 5 відсотків по всій Україні чи обов’язкову участь у 2/3 областей для того, щоб боротися за посади міських голів чи мандати місцевих депутатів, не будуть ним підтримані!

І тут виникає кілька запитань:

– а навіщо ж вожді партії "Слуга народу" вже три місяці переконують у потребі внести до Виборчого кодексу саме ці "хитрозроблені" зміни?

Адже ще в лютому, "якась Арахамія", як назвав очільника фракції Зеленського Рефат Чубаров, заявив про необхідність коригування Виборчого кодексу, бо "нам як великій партії невигідно". Згодом керівник партії Слуг Корнієнко провів низку брифінгів на користь створення преференцій для владних і олігархічних партій через введення обов‘язковості участі у виборах на території 2/3 областей та отримання мандатів ЛИШЕ за умов утримання 5 відсотків по всій Україні!

І найголовніше, як "хитрозроблені" опозиціонери хотіли провести ці недемократичні виборчі "схеми" без підтримки монобільшості у парламенті та підпису Президента під Законом?!

Але, в той же час, я переконаний, що активними прихильниками створення вигідних виборчих умов для нинішніх парламентських партій були і щонайменше фракції Медведчука і Тимошенко. Подивіться, адже саме вони та фракція Порошенка були категоричними опонентами зменшення мільйонних застав для участі у місцевих виборах. А парламентська республіка з двопартійною системою організації влади – давня мрія і Медведчука і Тимошенко.

Тож виглядає так, що "хитрозроблені" – це й про владу і про парламентську опозицію!

Бо об’єднує їх вічна і єдина ідеологія: влада і гроші – понад усе!