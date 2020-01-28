"Хитріший і розумніший": Піонтковський вказав на небезпеку заміни Суркова

Зміна куратора українського напрямку в Кремлі з Владислава Суркова на Дмитра Козака небезпечна для України, оскільки той є більш розумним, ніж його попередник.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, передає "Гордон". Він додав, що Росія як і раніше хоче "впихнути ракову пухлину ОРДЛО в політичне тіло України". Це допоможе надалі включити Україну в "союзну державу".

"Тому для України прихід Козака на місце Суркова – це зміна злого слідчого на доброго. Це дуже небезпечно, оскільки добрий слідчий хитріший і розумніший. Козак делікатніший за Суркова, він не робить різких заяв про Україну і не фотографується з терористами", – підкреслив Піонтковський.

Він додав, що про Суркова згадають, коли Кремлю знадобиться "нова гидота".

"Поки Україні доведеться мати справу з Козаком, який досить успішно провернув операцію в Молдові. Він дуже тонко реалізував там російську політику. А з Зеленського усіма силами зараз будуть вичавлювати виконання того, під чим він підписався на переговорах в грудні. До квітня він повинен провести через Раду "формулу Штайнмайера" і готовність проведення виборів на окупованих територіях", – вважає Піонтковський.

За словами політолога, Москва впевнена, що у Козака більше шансів добитися результату в цих питаннях.

"І він якраз солідна фігура зі світу дипломатії, це не ідеолог "Новоросії" Сурков. Це розрахунок на те, що так буде легше схилити громадську думку в Україні. Але насправді Козак набагато небезпечніший за Суркова", – підсумував Піонтковський.

Козак більш небезпечний, ніж Сурков Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, про відставку Владислава Суркова стало відомо кілька днів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

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