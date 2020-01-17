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17 січня • оновлено в 11:39
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Всі статті автора

Хід Богданом: чому хлопчак на самокаті хоче поїхати у відставку

7.1т

Заява про відставку Гончарука - це на справді прем'єрський "хід Богданом". Прем'єр прагне укріпити свій імунітет.

"Кварталівська" частина президентського офісу була спантеличила витівкою прем'єра: адже між главою держави та главою КМУ були нібито нормальні взаємини, а оприлюднені плівки не підсвічували нічого принципово нового, давали лише підставки потягати за ухо "хлопчака на самокаті".

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Гончарук подав у відставку

Проте "богданівське" крило ОФ з самого ранку у піднесеному настрої. Зважаючи на дружбу "богданівців" з Гончаруком, цілком логічно припустити, що повторюється історія із заявою про відставку від самого Андрія Богдана... яку так щедро розсилав свого часу Кирило Тимошенко. Як свідчать мої джерела, тоді багато хто пророкував звільнення глави офісу, і Андрій Йосипович ніби-то превентивно рекетнув президента, мовляв, готовий піти будь коли... Розрахунок той самий, що і в випадку з Гончаруком: глава держави не готувався до ротації, тому такий політичний кульбіт поставив Зеленського у складну ситуацію.

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Богдан - втримався. Прийнаймні - поки що.

Що буже з Гончаруком, - покаже час.

Звичайно, з точки зору лідера "Слуги народу", змінювати керівника уряду краще весною, а то й восени, поближче до прогнозованих електоральних івентів. Хоча задля порятунку інтересів економіки, перевантажувати Кабмін треба негайно.

Ось і подивимося, Володимир Олександрович у нас більше політик чи громадянин:)))

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Тема
"Плівки" Гончарука
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А як будэ на "дэрмове" "САМОКАТ"? Самобиг? Самотяг? Ковзанка на колищатах? :-)))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А як будэ на "дэрмови" "САМОКАТ"? Саморух? Самобиг? Самотяг? :-))))
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Я бы Богдана сейчас поставил премьером. Вроде и повышение (типа "ось вам" - из квартала), но к осени... И всех собак на него точно можно будет повесьть.
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