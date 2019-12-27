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27 грудня • оновлено в 14:23
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"Херсон був Росією!" Окупанти Криму розлютилися через суперечку про "російське Причорномор'я"

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Сенатори від анексованого Росією Криму різко відреагували на слова мера Херсона Володимира Ніколаєнка, який посперечався з главою РФ Путіним про статус Причорномор'я.

Зокрема, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков заявив, що "українські чиновники" абсолютно не поважають свою історію", а намагаючись жартувати, постійно говорять дурниці". Про це повідомляє "РБК".

"Нехай вони задумаються, хто Херсон побудував. Це ж за часів після прийняття Криму до складу Росії указом Катерини II від 1783 року. Тоді якраз всі ці землі разом із півстровом були прийняті до складу РФ", – висловився він.

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Мер Херсона різко відповів на амбіції Путіна

Мер Херсона різко відповів на амбіції Путіна

За його словами, Херсон та інші міста будував творець Чорноморського військового флоту, генерал-фельдмаршал Григорій Потьомкін і російська армія.

"Освоєння півдня сучасної України здійснено завдяки зусиллям Потьомкіна і Катерини – це 100%. Наші предки все це створювали, а ці всі руйнують", – розлютився словами Ніколаєнка Цеков.

Сенатор також додав, мовляв, до підписання Катериною II указу, землі, на яких розташовується Херсон, відносилися до Кримського ханства, а не до України.

"Найголовніше, про що мер Херсона просто не має права забувати, змагаючись у знанні історії з президентом РФ, так це про милість государині Катерини Великої, під управлінням якої зокрема перебували його предки", – зі свого боку з’язвила ще одна сенаторка, членкиня комітету Ради РФ з оборони і безпеки Ольга Ковітіді.

Вона підкреслила, що дата підписання указу Катерини ІІ – 19 квітня 1783 року – навіть включена до переліку пам'ятних дат Росії. І цинічно назвала це "даниною вдячності величній російській імператриці".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
політика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему был? Будет)
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Козлы что в РФ что в Украине на должностях
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
На свиномойве слово "город" звучит как "мисто". Именно поэтому названия "украинских" городов звучат: Ужгород, Старгород, Миргород, Болград, Вышгород, Городок, Городище, Красноград.
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