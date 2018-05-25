Харві Вайнштейн здався поліції

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинувачують в сексуальних домаганнях, здався нью-йоркській поліції. Проти нього висунули звинувачення у зґвалтуванні.Відомий голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинувачують у сексуальних домаганнях, у п'ятницю, 25 травня, сдався поліції. О 7:30 ранку під наглядом телекамер він прибув до нью-йоркського департаменту поліції на Манхеттені та був арештований, передає агенція AFP.

У поліції повідомили, що проти нього висунуті звинувачення у "зґвалтуванні, злочині сексуального характеру, сексуальному насильстві та сексуальних домаганнях у епізодах, пов'язаних з двома окремими жінками". За даними видання The New York Times, пізніше у п'ятницю суд має відпустити Вайнштейна під заставу у розмірі один мільйон доларів із зобов'язанням носити електронний браслет.

Адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман відмовився від коментарів. Також ні прокуратура, ні поліція не коментували затримання продюсера.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Серед них - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. Внаслідок звинувачень кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і позбавлений членства в складі Американської кіноакадемії, що вручає премію "Оскар".

Голлівудський продюсер також перебуває під слідством за підозрою у скоєнні злочинів на сексуальному грунті в Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав позов проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва. Їх обвинувачують в тому, що вони не реагували на скарги співробітників і не вживали кроків з метою їхнього захисту від "безугавних сексуальних домагань, залякувань і дискримінації" з боку Харві Вайнштейна. Сам Вайнштейн заперечує усі звинувачення.

Після того, як в Голлівуді розгорівся скандал із Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунути проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб по всьому світу.