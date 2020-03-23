Харківський депутат Скоробагач заразився коронавірусом – офіційно

Коронавірусом заразився харківський депутат, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач.
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Його з пневмонією ушпиталил в лікарні у Києві, повідомила "Depo.Харьков" прес-секретарка депутата Вікторія Петрухіна.
Володимир Скоробагач
kh.depo.ua
Вона підкреслила, що коронавірус у Скоробагача виявився після повторного аналізу
В ту ж київську лікарню доставили і його дружину, 37-річну Вікторію Скоробагач. У неї також підтверджений коронавірус.
Нагадаємо, що близько 100 українських високопоставлених політиків і зірок шоу-бізнесу в розпал коронавірусу 8 березня закривали курортний сезон в Куршевелі. Звідти вони привезли хворобу в Україну.
Як стало відомо OBOZREVATEL, в період пандемії на елітному курорті відпочивали ексглава Офісу президента Андрій Богдан і його колишня дівчина Анастасія Слічна (були в різних компаніях), партнер нардепа Віталія Хомутинника Володимир Скоробагач зі своєю дружиною і, ймовірно, сам Хомутиннік з дружиною. Також були і інші чиновники, представники нафтогазового бізнесу і зірки шоу-бізнесу.
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