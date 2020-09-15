У Кернеса COVID-19 і запалення легенів, але не кома – мерія Харкова

Карина Бондаренко Політика 12:27, 15.09.2020 Оновлено: 13:05, 15.09.2020

Мер Харкова Геннадій Кернес госпіталізований із коронавірусом і двобічним запаленням легенів.

Про це 15 вересня під час брифінгу повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міської ради Юрій Сидоренко.

Чиновник спростував інформацію про те, що Кернес перебуває в комі з набряком мозку.

Крім того, він наголосив, що, незважаючи на хворобу, чинний мер Харкова братиме участь у місцевих виборах.

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