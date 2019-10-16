Харківська міськрада першою підтримала "формулу Штайнмаєра"

Харківська міськрада підтримала "формулу Штайнмаєра". Депутати прийняли звернення до президента України Володимира Зеленського.

"Ми вважаємо "Формулу Штанмаєра" єдиним на сьогодні реальним шляхом до припинення війни. Відведення військ не є відступом, а є кроком вперед до ще більшого припинення вогню, а, отже, і смертей", – йдеться в тексті звернення.

Депутати виступили за розформування незаконних збройних формувань на Донбасі і забезпечення контролю над кордоном. Також вони підтримали проведення місцевих виборів за українським законодавством.

Харківська міськрада закликав утриматися від проведення акцій "Ні капітуляції".

"Ця формула не легалізує бойовиків, а навпаки, передбачає повернення українського законодавства і правопорядку на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Відмова від неї в рамках нормандського формату позбавить президента аргументів на підтримку України з боку таких потужних союзників, як Німеччина і Франція", – сказано в документі.

Звернення до Зеленського підтримали 53 депутати, 12 проголосували проти, ще двоє утрималися.

Варто відзначити, що міськрада Харкова стала першим органом місцевої влади, який виступив на підтримку "формули Штайнмаєра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сумська міськрада виступив проти "формули Штайнмайера". Також від формули просила відмовитися Хмельницька облрада.

Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради також прийняли звернення до Зеленського та керівництва країни, в якому висловили своє обурення останніми домовленостями в Мінську. Проти формули виступили і львівські депутати.

Депутати міської ради Дубно, в свою чергу, звернулися до "патріотичних сил, представлених у парламенті", із закликом заблокувати нову редакцію закону про особливий статус Донбасу і узаконення проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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