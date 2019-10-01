Харківщина отримала нового прокурора: хто він такий

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив прокурора Харківської області.

Так, 30 вересня 2019 року він видав наказ про призначення Олександра Фільчакова на цю посаду, повідомляє Відділ зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації ГПУ.

"Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області", – йдеться в документі.

Олександр Фільчаков Скріншот з відео

До 26 вересня пост прокурора Харківської області обіймав Юрій Данильченко, який був звільнений із посади за рішенням Рябошапки.

Про Фільчакова відомо, що він має дві вищі освіти – юридичну й економічну. Першою значимою посадою в органах прокуратури став пост заступника глави Дергачівської філії.

У січні 2017 року його призначили начальником Харківської прокуратури №2. На цій посаді він пропрацював до нинішнього часу.

За даними з поданої декларації, Фільчаков з дружиною має у власності квартиру на 144 квадрати в Харкові й земельну ділянку в Дергачах (1200 кв. м). Також є приватний будинок і ділянка у матері прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Рябошапка влаштував масові чистки в регіонах і звільнив прокурорів 8 областей.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся