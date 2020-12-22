Харків готується до похорону Кернеса: курсантів вивели на репетицію, а могилу копають вручну

У Харкові розпочали активну підготовку до похорону мера міста Геннадія Кернеса, який відбудеться в середу, 23 грудня. Так, до театру опери та балету, де проходитиме прощання, вивели на репетицію близько 30 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Крім того, як повідомляє "Суспільне", на вході до будівлі вже встановили прапори України з чорними стрічками та відгороджувальні смужки задля уникнення утворення натовпу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Харків", жалобна церемонія в театрі відбудеться одразу після ранкового відспівування Кернеса у Благовіщенському соборі. Вона триватиме з 9:00 до 13:00. Похорон заплановано на 13:30 на 2-му міському кладовищі (вулиця Пушкінська).

За даними ТСН, похоронять мера Харкова поруч із Алеєю загиблих воїнів часів Другої світової війни. Могилу робітники почали копати вручну вже 22 грудня. Оскільки земля промерзла, гробарям доводиться дробити лід, вистеляти все гіллям ялини та посипати піском.

Нагадаємо, літак із тілом Кернеса прибув у Харків із Німеччини ввечері 21 грудня. У супроводі топчиновників та поліції катафалк залишив аеропорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL: