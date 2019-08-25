"Хамло!" Кернес відчитав соратницю Зеленського за зачіску. Відео

Мер Харкова Геннадій Кернес нахамив народному депутату від партії "Слуга народу" Марії Мезенцевій.

Зокрема, під час засідання міської ради він дорікнув колишнього депутата міськради, яка раніше займалася питаннями гендерної рівності, за зачіску (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Кернес нахамив Мезенцевій

"Ми надаємо слово Марії Мезенцевій, але вона хоче подякувати і все. Ну шо ти, зачіску не зробила, нічого не зробила...", - сказав Кернес, посміявшись над нардепом.

Мезенцева відповіла Кернесу через зачіску Кадр з відео

У відповідь Мезенцева заявила, що завжди з зачіскою, яка є натуральною. "Ні, я бачив твої ролики трохи по-іншому", – сказав Кернес.

Соратниця президента України Володимира Зеленського подякувала за надання можливості й закликала закінчити засідання на "позитивній ноті", багатозначно глянувши на мера Харкова.

Кернес посміявся над своїм жартом Кадр з відео

Заява Кернеса обурила користувачів мережі. Його назвали сексистом, запропонувавши з такою ж фразою звернутися до чоловіка.

"Кернес хамло і завжди їм був", "Ну а мені шнгобак Кернеса не подобається, ну то що з того", "Типовий сексизм! Кернес, задай таке питання чоловікові", – обурилися в мережі.

Мезенцева попросила закінчити засідання на "позитивній ноті" Кадр з відео

Кернес посміявся через зачіску Мезенцевої Кадр з відео

Мезенцева поправила зачіску у відповідь на зауваження Кернеса Кадр з відео

засідання міськради Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кернес забив на сполох через те, що Харків заполонили наркомани і розповсюджувачі заборонених речовин.

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