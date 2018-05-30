ХАМАС заявив про домовленість щодо перемир'я в Секторі Гази

За останню ніч бойовики здійснили понад 100 пострілів з мінометів та запусків ракет по Ізраїлю. Згодом ХАМАС заявив про перемир'я з Ізраїлем. Ізраїль заперечує наявність домовленостей.Екстремістське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, заявило у середу, 30 травня, про домовленість щодо перемир'я з Ізраїлем. Один з лідерів ХАМАСу Халіл аль-Хайя зазначив, що "погоджено поновити попереднє перемир'я у Секторі Гази", цитує агентство dpa. До цього менше екстремістське угруповання "Ісламський джихад", яке також брало на себе відповідальність за обстріли ізраїльських позицій, оголошувало перемир'я, повідомляє інформагенція dpa.

Утім, Ізраїль офіційно не підтвердив наявність домовленостей. Міністр освіти Нафталі Беннет, який є також членом ради безпеки Ізраїлю заперечив наявність перемир'я чи навіть неформальних домовленостей. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також у своєму виступі не згадував перемир'я, натомість заявив, що Ізраїль завдав ХАМАСу "найпотужнішого удару за останні роки". "Коли вони нас випробовують, вони негайно отримують відплату. І якщо вони продовжуватимуть нас випробовувати, їм доведеться дорого заплатити", - наголосив Нетаньяху.

Загалом за ніч ХАМАС та "Ісламський джихад" здійснили по Ізраїлю понад 100 пострілів з мінометів та запусків ракет. У відповідь Ізраїль обстріляв 65 об'єктів палестинських бойовиків. Повідомлень про загибель чи поранення палестинців внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю не було. Більшість ракет, випущених по Ізраїлю були перехоплені системою Iron Dome ("Залізний купол"). Три ізраїльські солдати дістали поранення, один будинок і один дитячий садок були пошкоджені.

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь військові ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 120 людей.