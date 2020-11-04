Халява за рахунок інших як національна ідея

Анатолій Амелін Політика 15:06, 4.11.2020

Майже національна ідея.

"Ніщо не об'єднує людей так, як спільне порушення правил, страх нести за це відповідальність і бажання халяви за рахунок інших".

Коментувати
Політика

Дивіться також

Марків вийшов на волю з прапором України: перші фото і слова нацгвардійця

Встановлено особи 15 російських військових, які захоплювали Крим. Фото

Марків: ця перемога в суді – це пам'ять про всіх загиблих захисників України

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" з 6 листопада: що закриють

Штраф у 8 тис. доларів і тести на парковках: як Австралія поборола COVID-19