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25 жовтня • оновлено в 00:13
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"Куди ходив свідок?" Холодницький вказав на дивну обставину в скандалі з корупцією в "Слузі народу"

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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутат-свідок у скандалі з можливою корупцією в "СН" у четвер, 24 жовтня, відвідав Службу безпеки України.

Про це він сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". "Він сьогодні о 13:00 був в одному з правоохороних органів, дав свідчення. Я його супроводжував", – розповів нардеп.

Через деякий час у студії з'явився керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який заявив, що ця справа не може проходити в СБУ.

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"Ви знаєте, що справа в САП і НАБУ?.. Ніхто не знає, куди ходив свідок... Пан Баканов не є частиною боку звинувачення, тому він цю справу не розслідує", – сказав він. Холодницький також попросив Арахамію привести свідка в компетентний орган.

Відзначимо, глава фракції також уточнив, що свідок у справі – чоловік, проте його особу правоохоронні органи розкривати не рекомендують.

Холодницький зі свого боку додав, що за добу на прийом до нього записалися троє депутатів від президентської партії, які заявили про бажання бути допитаними в цьому провадженні.

"Перша, хто звернувся, це Ольга Василевська. Вона сама, на жаль, це повідомила в Facebook, це не є таємницею", – сказав він.

Керівник САП також пояснив, що провадження щодо можливих хабарів нардепам відкрите не після звернення якогось із нардепів, а за фактом журналістського матеріалу.

Назар Холодницький і Давид Арахамія на "Право на владу"

Назар Холодницький і Давид Арахамія на "Право на владу"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Назар Холодницький Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
поліграф Партія Слуга народу скандали хабар Спеціалізована антикорупційна прокуратура Служба безпеки України
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