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6 листопада • оновлено в 13:30
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Хабар Яценюку: НАБУ почало розслідувати скандальну справу про $6 млн

1.9т Читати матеріал російською

Національне антікоррупцінное бюро почало кримінальне провадження за фактом можливого хабара в шість мільйонів доларів колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

НАБУ вважає, що Яценюк через свого соратника Миколи Мартиненка отримав гроші від Ігор Скосаря. Екс-нардеп нібито заплатив за прохідне місце у виборчому списку партії "Батьківщина" на виборах парламенту в 2012 році, передають "Українські новини".

Повідомляється, що справу відкрили за рішенням Антикорупційного суду, який зобов'язав почати розслідування даного факту.

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Так, 19 вересня цього року заявник подав до НАБУ звернення про вчинення кримінального злочину за фактом надання службовою особою неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів експрем'єрміністру через депутата Ради з метою отримання місця у виборчому списку політичної партії.

Зазначені дії, на думку заявника, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2014 року Ігор Скосар заявив, що в 2012 році він заплатив за місце в списку Об'єднаної опозиції в парламент 6 млн доларів. Він стверджував, що передавав гроші особисто Миколі Мартиненку, а цифра була узгоджена з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

Пізніше в інтерв'ю OBOZREVATEL Скосарь розповів, де взяв гроші, і чому вирішив винести цю домовленість на публіку.

Як стало ясно, Ігор Скосар взяв ці гроші у двох відомих бізнесменів – підприємця і одного з лідерів Партії регіонів Вадима Новинського, а також його бізнес-партнера Ігоря Воронова.

У січні 2016 року Генеральна прокуратура України передала в НАБУ справу щодо заяви Скосаря про хабарі Яценюку для отримання місця в списку "Батьківщини".

Відзначимо, що в квітні 2019 року в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Audi за кермом якого знаходився п'яний колишній народний депутат Ігор Скосар.

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Особи
Олександр Турчинов Арсеній Яценюк Микола Мартиненко
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України хабар Верховна Рада України ВО Батьківщина
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Что-то они все открывают уголовные дела, а сажать, никого не сажают)))))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как же так! Разве можно трогать МОЩНОГО патрыота яйценюха? Попахивает зрадой.. ))
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Фигня полная! То, что давал не сомневаюсь, а вот доказать это не возможно! Еще встречный иск получит за брехню и заплатит, чтобы забрали иск! Наверное бабки пробухал, а теперь перед кредиторами отмазку придумал!
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