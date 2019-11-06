Хабар Яценюку: НАБУ почало розслідувати скандальну справу про $6 млн

Національне антікоррупцінное бюро почало кримінальне провадження за фактом можливого хабара в шість мільйонів доларів колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

НАБУ вважає, що Яценюк через свого соратника Миколи Мартиненка отримав гроші від Ігор Скосаря. Екс-нардеп нібито заплатив за прохідне місце у виборчому списку партії "Батьківщина" на виборах парламенту в 2012 році, передають "Українські новини".

Повідомляється, що справу відкрили за рішенням Антикорупційного суду, який зобов'язав почати розслідування даного факту.

Так, 19 вересня цього року заявник подав до НАБУ звернення про вчинення кримінального злочину за фактом надання службовою особою неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів експрем'єрміністру через депутата Ради з метою отримання місця у виборчому списку політичної партії.

Зазначені дії, на думку заявника, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2014 року Ігор Скосар заявив, що в 2012 році він заплатив за місце в списку Об'єднаної опозиції в парламент 6 млн доларів. Він стверджував, що передавав гроші особисто Миколі Мартиненку, а цифра була узгоджена з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим.

Арсеній Яценюк

Пізніше в інтерв'ю OBOZREVATEL Скосарь розповів, де взяв гроші, і чому вирішив винести цю домовленість на публіку.

Як стало ясно, Ігор Скосар взяв ці гроші у двох відомих бізнесменів – підприємця і одного з лідерів Партії регіонів Вадима Новинського, а також його бізнес-партнера Ігоря Воронова.

У січні 2016 року Генеральна прокуратура України передала в НАБУ справу щодо заяви Скосаря про хабарі Яценюку для отримання місця в списку "Батьківщини".

Відзначимо, що в квітні 2019 року в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Audi за кермом якого знаходився п'яний колишній народний депутат Ігор Скосар.

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