Посередник "слуги" Юрченка назвав його "людиною Холодова"

Посередник нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка назвав політика "людиною Холодова" – ймовірно, депутата СН, заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова, якого пов'язують із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Така фраза посередника при розмові з детективом під прикриттям була записана НАБУ. Відео з фрагментами розмови було оприлюднено пресслужбою Бюро в YouTube. Нагадаємо, помічника Юрченка підозрюють у хабарі.

Крім того, посередник заявив, що нардепа "Ю" постійно прослуховували, через що він не міг виражатися відкрито.

"Він просто нічого взагалі не може озвучувати", – заявив співрозмовник детектива НАБУ. За його словами, нардепа "слухають постійно, все". "У нас вже було просто багато дуже моментів", – сказав він.

Детектив запитав: "У сенсі, типу, працюють по ньому?"

"Звичайно. Він нічого, ну, це ж, Холодова людина... Коротше багато нюансів є. Не через нього. Він нормальний. Просто через те, що він у групі, його постійно пасуть. Тому для цього я. А він, ну, типу, натякнув, що треба допомогти екології", – відповів посередник.

Він також підтвердив, що під "допомогою екології" маються на увазі гроші.

Нагадаємо, у виборчому списку "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради в 2019 році Холодов зайняв 22 місце.

Інформація про Холодова на сайті Ради. Скриншот

Записи розмов від НАБУ:

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