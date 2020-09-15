Посередник "слуги" Юрченка назвав його "людиною Холодова"

Посередник нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка назвав політика "людиною Холодова" – ймовірно, депутата СН, заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова, якого пов'язують із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Така фраза посередника при розмові з детективом під прикриттям була записана НАБУ. Відео з фрагментами розмови було оприлюднено пресслужбою Бюро в YouTube. Нагадаємо, помічника Юрченка підозрюють у хабарі.

Крім того, посередник заявив, що нардепа "Ю" постійно прослуховували, через що він не міг виражатися відкрито.

"Він просто нічого взагалі не може озвучувати", – заявив співрозмовник детектива НАБУ. За його словами, нардепа "слухають постійно, все". "У нас вже було просто багато дуже моментів", – сказав він.

Детектив запитав: "У сенсі, типу, працюють по ньому?"

"Звичайно. Він нічого, ну, це ж, Холодова людина... Коротше багато нюансів є. Не через нього. Він нормальний. Просто через те, що він у групі, його постійно пасуть. Тому для цього я. А він, ну, типу, натякнув, що треба допомогти екології", – відповів посередник.

Він також підтвердив, що під "допомогою екології" маються на увазі гроші.

Нагадаємо, у виборчому списку "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради в 2019 році Холодов зайняв 22 місце.

Записи розмов від НАБУ:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.

Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід з фракції.

У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Глава ОГП Ірина Венедиктова заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

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