У Зеленського відреагували на корупцію нового глави ОТГ на Закарпатті від "Слуги народу"

Після затримання на хабарі новообраного голови Воловецької ОТГ Михайла Попелича (Закарпаття) в Офісі президента заявили, що всі повинні бути рівними перед законом.

Відповідне повідомлення з'явилося на Telegram-каналі ОП 10 листопада. Пресслужба офісу Володимира Зеленського наголосила: часи, коли належність до влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишилися в минулому.

"Звичку хабарників і авантюристів перефарбовуватися й підлаштовуватися під кожну нову владу треба жорстко викорінювати", – зазначили в ОП.

Там додали, що влада більше не дає вказівок правоохоронцям "шукати будь-які зачіпки для переслідування лише опозиції".

Команда Зеленського має нульову толерантність до корупції, і корупціонери повинні нести законне покарання, незалежно від політичної належності.

Водночас в Офісі президента визнали, що результати роботи правоохоронної системи поки явно незадовільні.

"Разом з усім суспільством чекаємо справедливих вироків для всіх, хто звик жити хабарями й паразитувати на бюджетних ресурсах. Покарання за корупцію має стати більш жорстким і невідворотним", – підсумувала пресслужба.

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, спійманий на корупції Михайло Попелич балотувався на нинішніх місцевих виборах у Воловецьку ОТГ від політичної партії "Слуга народу" й переміг. Його затримали на хабарі в сумі 80 000 гривень.

Чиновник нібито вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг.