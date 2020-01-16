"Ґвалтівників не здаємо": новому скандалу навколо "Слуги народу" дали пояснення

У Верховній Раді України депутати від "Слуги народу" дотримуються правила "не здавати своїх", навіть коли колеги виявляються причетними до брудних скандалів.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи теплий прийом, який влаштували в Раді нардепу Роману Іванісову, судимому за зґвалтування.

За словами експерта, у колег Іванісова працює система "не здаємо своїх за жодних умов – ким би вони не були, що б вони не робили".

Тизенгаузен зазначив, що схожу реакцію "слуг народу" викликав парламентар Богдан Яременко, якого спіймали в Раді на листуванні з повією.

"Коли Яременко вийшов до трибуни виступити вперше після того скандалу, його освистали опозиційні сили, але аплодували члени його фракції. Їм цілковито однаково, де і як він проштрафився. Точно так само щодо Іванісова", – пояснив він.

Експерт нагадав обіцянку президента Володимира Зеленського, що Іванісов втратить депутатський мандат, "якщо будуть докази того, що він справді приховав, що він сидів".

"Ми бачимо, що своїх не здають, і це поганий приклад, він породить ще більший градус скандалу. Депутати, які сидять і дивляться на всі боки, кажуть: "Там із ґвалтівником нічого не трапилося, цьому теж нічого – значить, можна". Найбільший гріх у фракційній системі координат – йти проти своїх. А якщо ти поганий, зіпсований, лиходій, але свій – ти завжди будеш нашим, ми тебе не здамо", – пояснив він.

За словами Тизенгаузена, в "Слузі народу" розуміють: якщо вони "здаватимуть цих персонажів, які оскандалилися, позбавлятимуть їх мандатів, то за кілька місяців від більшості нічого не залишиться".

Роман Іванісов facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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