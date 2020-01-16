Головна Новини
16 січня • оновлено в 11:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ґвалтівників не здаємо": новому скандалу навколо "Слуги народу" дали пояснення

Читати матеріал російською

У Верховній Раді України депутати від "Слуги народу" дотримуються правила "не здавати своїх", навіть коли колеги виявляються причетними до брудних скандалів.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи теплий прийом, який влаштували в Раді нардепу Роману Іванісову, судимому за зґвалтування.

За словами експерта, у колег Іванісова працює система "не здаємо своїх за жодних умов – ким би вони не були, що б вони не робили".

Тизенгаузен зазначив, що схожу реакцію "слуг народу" викликав парламентар Богдан Яременко, якого спіймали в Раді на листуванні з повією.

Новини
Викликали повій, ґвалтували і "відзначилися" в США: найгучніші скандали команди Зе

"Коли Яременко вийшов до трибуни виступити вперше після того скандалу, його освистали опозиційні сили, але аплодували члени його фракції. Їм цілковито однаково, де і як він проштрафився. Точно так само щодо Іванісова", – пояснив він.

Експерт нагадав обіцянку президента Володимира Зеленського, що Іванісов втратить депутатський мандат, "якщо будуть докази того, що він справді приховав, що він сидів".

"Ми бачимо, що своїх не здають, і це поганий приклад, він породить ще більший градус скандалу. Депутати, які сидять і дивляться на всі боки, кажуть: "Там із ґвалтівником нічого не трапилося, цьому теж нічого – значить, можна". Найбільший гріх у фракційній системі координат – йти проти своїх. А якщо ти поганий, зіпсований, лиходій, але свій – ти завжди будеш нашим, ми тебе не здамо", – пояснив він.

Новини
Обвів Зеленського? Ґвалтівник Іванісов збрехав про освіту: документ

За словами Тизенгаузена, в "Слузі народу" розуміють: якщо вони "здаватимуть цих персонажів, які оскандалилися, позбавлятимуть їх мандатів, то за кілька місяців від більшості нічого не залишиться".

Роман Іванісов

Роман Іванісов

facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Роман Іванісов Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
1
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги