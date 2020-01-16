"Ґвалтівників не здаємо": новому скандалу навколо "Слуги народу" дали пояснення

У Верховній Раді України депутати від "Слуги народу" дотримуються правила "не здавати своїх", навіть коли колеги виявляються причетними до брудних скандалів.
Про це в ефірі ObozTV розповів експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен, коментуючи теплий прийом, який влаштували в Раді нардепу Роману Іванісову, судимому за зґвалтування.
За словами експерта, у колег Іванісова працює система "не здаємо своїх за жодних умов – ким би вони не були, що б вони не робили".
Тизенгаузен зазначив, що схожу реакцію "слуг народу" викликав парламентар Богдан Яременко, якого спіймали в Раді на листуванні з повією.
"Коли Яременко вийшов до трибуни виступити вперше після того скандалу, його освистали опозиційні сили, але аплодували члени його фракції. Їм цілковито однаково, де і як він проштрафився. Точно так само щодо Іванісова", – пояснив він.
Експерт нагадав обіцянку президента Володимира Зеленського, що Іванісов втратить депутатський мандат, "якщо будуть докази того, що він справді приховав, що він сидів".
"Ми бачимо, що своїх не здають, і це поганий приклад, він породить ще більший градус скандалу. Депутати, які сидять і дивляться на всі боки, кажуть: "Там із ґвалтівником нічого не трапилося, цьому теж нічого – значить, можна". Найбільший гріх у фракційній системі координат – йти проти своїх. А якщо ти поганий, зіпсований, лиходій, але свій – ти завжди будеш нашим, ми тебе не здамо", – пояснив він.
За словами Тизенгаузена, в "Слузі народу" розуміють: якщо вони "здаватимуть цих персонажів, які оскандалилися, позбавлятимуть їх мандатів, то за кілька місяців від більшості нічого не залишиться".
Роман Іванісов
facebook.com/yan.dobronosov
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Верховній Раді розгорівся гучний скандал після оприлюднення інформації про те, що депутат із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Іванісов категорично заперечував ці факти, називаючи їх наклепом. Однак незабаром ЗМІ опублікували вирок суду, який визнав Іванісова винним у груповому зґвалтуванні.
Фракція "Слуга народу" виключила скандального нардепа зі своїх лав. Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для позбавлення ґвалтівника депутатського мандату немає юридичних підстав.
На засіданні Верховної Ради 14 січня "слуги народу" зустріли Іванісова дружніми обіймами.
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