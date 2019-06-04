"Гумор – не його козир": речниця Зеленського оцінила Порошенка

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель оцінила почуття гумору п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Останній жарт Петра Порошенка мені сподобався, коли під час з'їзду своєї партії він вітався з присутніми і сказав, що за новим протоколом потрібно звертатися "чуваки і чувіхи". Він потролив нову адміністрацію, але він – молодець", – розповіла в інтерв’ю "Йоду" речниця.

За її словами, він зробив крок – від батька нації, господаря на своїй землі – до людини, що може пожартувати. Це, напевно, було вперше, коли Порошенко пожартував влучно, додала прес-секретар. Адже гумор – це точно не його козир.

Речниця Зеленського оцінила Порошенка president.gov.ua

Речниця також зазначила, що в українській політиці бракує гумору, адже ніхто не вміє посміятися над собою.

"У Зеленського, звісно, не монополія на гумор, але у нашій політиці цього бракує. У нас ніхто не вміє посміятися над собою. І це проблема, тому що це радянський комплекс – комплекс людини, яка себе звеличує. "Я є золоте теля, золота корова, не чіпайте мене". І не дай боже посміятися над ними", – прокоментувала Юлія Мендель.

Також прес-секретар сказала, що ще не знаходила політиків, з якими жартувати природно, легко та комфортно.

"Хоча пан Ляшко, мені здається, професійно намагається стати коміком. Коли він веде корів під Кабмін, то це смішно. Але в порівнянні із Зеленським – це інший гумор", – розповіла речниця.

Юлія Мендель зазначила, що Володимир Зеленський вміє поставити жарт у контекст та швидко зорієнтуватися. На її думку, це інтелектуальний гумор.

"Тому я не бачу Володимира Зеленського з коровою біля Кабміну. Тільки прошу, не робіть з цієї фрази заголовок", – підсумувала жінка.

Як писав OBOZREVATEL:

Юлії Мендель 32 роки. У різний час працювала на телеканалах – ICTV, "Еспрессо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацює з The New York Times.

Указ про призначення Юлії Мендель прес-секретарем президента України було опубліковано 3 червня.

Також Мендель втрапила у скандал у США через посаду у Зеленського.

Речниця розповіла, як отримала посаду.

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