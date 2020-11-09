Портников вказав на тенденцію в заявах Кравчука

Таша Адамович Політика 13:47, 9.11.2020 Оновлено: 13:47, 9.11.2020

Перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук як досвідчений політик намагається демонструвати власну ініціативність і показувати, що він бере реальну участь у політичних процесах.

Про це заявив політичний коментатор і публіцист Віталій Портников у інтерв'ю "Фактам". Так він відповів на питання, навіщо Кравчук озвучував такі тези, як, наприклад, припинення збройного конфлікту на Донбасі вже в цьому році.

"Він точно так же поводився і тоді, коли був секретарем ЦК Компартії України, і коли був чинним президентом України (1991-1994 рр., – ред.), і надалі. Демонстрація активності – це один з важливих способів збереження його у великій політиці. І з роками нічого не змінюється – у першого президента Кравчука великий досвід такого самозбереження", – підкреслив експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зокрема й за мажоритарною системою, але за однієї умови. Спочатку Україна повинна відновити контроль над усією окупованою територією та над українсько-російською ділянкою кордону.

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