Портников вказав на тенденцію в заявах Кравчука
Глава української делегації в ТКГ заявив про "План спільних кроків" для врегулювання конфлікту на Донбасі
Він передбачає повне припинення війни на початку 2021 року та демілітаризацію ОРДЛО
Після цього тут 31 березня мають пройти місцеві вибори
Перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук як досвідчений політик намагається демонструвати власну ініціативність і показувати, що він бере реальну участь у політичних процесах.
Про це заявив політичний коментатор і публіцист Віталій Портников у інтерв'ю "Фактам". Так він відповів на питання, навіщо Кравчук озвучував такі тези, як, наприклад, припинення збройного конфлікту на Донбасі вже в цьому році.
"Він точно так же поводився і тоді, коли був секретарем ЦК Компартії України, і коли був чинним президентом України (1991-1994 рр., – ред.), і надалі. Демонстрація активності – це один з важливих способів збереження його у великій політиці. І з роками нічого не змінюється – у першого президента Кравчука великий досвід такого самозбереження", – підкреслив експерт.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зокрема й за мажоритарною системою, але за однієї умови. Спочатку Україна повинна відновити контроль над усією окупованою територією та над українсько-російською ділянкою кордону.