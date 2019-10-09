Гряде Майдан? У Німеччині вказали на небезпеку "формули Штайнмаєра"

Узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи "формули Штайнмаєра" є важливим кроком до миру на Донбасі, але не вирішує всіх проблем.
Так говорить пресслужба посольства Німеччини в Україні, зазначаючи, що відновлення окупованих територій займе багато часу.
"Попереду ще довгий шлях врегулювання ситуації в Україні. Багато питань щодо імплементації Мінських домовленостей залишаються відкритими, наприклад, учасникам конфлікту все ще належить вирішити, чи мають бути виведені всі іноземні війська для виборів у східних областях України і що саме охоплює особливий статус для цих територій. Це знову й знову призводить до протестів усередині українського суспільства", – йдеться в повідомленні.
Водночас німецькі політики зазначили, що домовленість щодо "формули Штайнмаєра" свідчить про те, що "наполегливі й стабільні дипломатичні зусилля виправдовують себе". Також наголошується, що угода про розведення сил і засобів в певних пілотних зонах на лінії зіткнення сторін на Донбасі є ще одним кроком у напрямку вирішення конфлікту.
У посольстві нагадали, що у "формулі" йдеться про послідовність між набуттям чинності закону про особливий статус непідконтрольних уряду України окремих районів Донецької та Луганської областей і проведенням виборів.
Крім цього, документ передбачає, що закон про особливий статус тимчасово набуває чинності в день проведення місцевих виборів і буде діяти на постійній основі після позитивної оцінки цих виборів місією ОБСЄ зі спостереження за виборами.
Майдан Незалежності
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися й інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі і "формули".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра". Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження тексту документа.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на зміст угоди про вирішення конфлікту на Донбасі, що носить його ім'я, якось вплинула російська сторона.
У деяких українських містах продовжилися протести проти підписання "формули" під гаслом "Ні капітуляції!"
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