Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Гряде Майдан? У Німеччині вказали на небезпеку "формули Штайнмаєра"

7.6т Читати матеріал російською

Узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи "формули Штайнмаєра" є важливим кроком до миру на Донбасі, але не вирішує всіх проблем.

Так говорить пресслужба посольства Німеччини в Україні, зазначаючи, що відновлення окупованих територій займе багато часу.

"Попереду ще довгий шлях врегулювання ситуації в Україні. Багато питань щодо імплементації Мінських домовленостей залишаються відкритими, наприклад, учасникам конфлікту все ще належить вирішити, чи мають бути виведені всі іноземні війська для виборів у східних областях України і що саме охоплює особливий статус для цих територій. Це знову й знову призводить до протестів усередині українського суспільства", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Не повертатися в Україну 10 років!" Відомий телеведучий придумав свою "формулу Штайнмаєра"

Водночас німецькі політики зазначили, що домовленість щодо "формули Штайнмаєра" свідчить про те, що "наполегливі й стабільні дипломатичні зусилля виправдовують себе". Також наголошується, що угода про розведення сил і засобів в певних пілотних зонах на лінії зіткнення сторін на Донбасі є ще одним кроком у напрямку вирішення конфлікту.

У посольстві нагадали, що у "формулі" йдеться про послідовність між набуттям чинності закону про особливий статус непідконтрольних уряду України окремих районів Донецької та Луганської областей і проведенням виборів.

Крім цього, документ передбачає, що закон про особливий статус тимчасово набуває чинності в день проведення місцевих виборів і буде діяти на постійній основі після позитивної оцінки цих виборів місією ОБСЄ зі спостереження за виборами.

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
33
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Свиномые будут юлить, изворачиваться и хитрожопить пока не попадут в очередной котел.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Швидше, президента і його офіс посадять у танк і відправлять на передову. Майже так, як хотів Жириновський.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Даже не верится, что братоубийственная война может закончится.. Свини ещё что нить придумают, что бы она не закончилась. Иначе придётся им отвечать за преступлпния
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel