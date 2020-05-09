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9 травня • оновлено в 23:07
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Грузія вимагає від України видати Саакашвілі

4.7т
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Міністр закордонних справ Грузії вимагає від України екстрадувати Міхеїла Саакашвілі, який призначений керівником Виконавчого комітету реформ.

Про це Давид Залкаліані заявив в ефірі телеканалу Imedia, передає "112 Україна".

Грузія вимагає від України видати Саакашвілі

"У нас була б зовсім інша реакція, якби Саакашвілі був просто громадянином України, а не перебував у розшуку і не був засудженим в Грузії", – сказав глава МЗС.

Він додав, що Грузія зверталася до української влади з цим проханням, але реакція його не влаштувала.

"На жаль, представники української влади в сьогоднішніх коментарях пропустили саме цю обставину", – сказав Залкаліані.

Міністр зауважив, що в міжнародній практиці стратегічне партнерство передбачає повагу суверенітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Грузія у відповідь на це відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Что же решит пан Зе? Разорвать отношения с соратником по клубу нeyдaчникoв? Или выдать гастролера?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"страна-друг" укроини бурагозит не по-детски :-D Всем от вашей 404 что-то надо. Трампу - компромат на байдена, МВФ-у - землю, Европе - рабов, Грузии - вшивого мишико, у всех свои интересы. Про ваших олигархов вообще молчу. Украина просто пахнет успехом
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, через сколько дней ''Наш братский народ'' превратится в ''грызунов''?)))))
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Захаров Дмитрий,
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