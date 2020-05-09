Грузія вимагає від України видати Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії вимагає від України екстрадувати Міхеїла Саакашвілі, який призначений керівником Виконавчого комітету реформ.

Про це Давид Залкаліані заявив в ефірі телеканалу Imedia, передає "112 Україна".

"У нас була б зовсім інша реакція, якби Саакашвілі був просто громадянином України, а не перебував у розшуку і не був засудженим в Грузії", – сказав глава МЗС.

Він додав, що Грузія зверталася до української влади з цим проханням, але реакція його не влаштувала.

"На жаль, представники української влади в сьогоднішніх коментарях пропустили саме цю обставину", – сказав Залкаліані.

Міністр зауважив, що в міжнародній практиці стратегічне партнерство передбачає повагу суверенітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Грузія у відповідь на це відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій.

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