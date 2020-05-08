Грузія відкликала для консультацій посла з України через призначення Саакашвілі

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це звичайна практика в дипломатії, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", – йдеться в повідомленні.

Міхеїл Саакашвілі

Залкаліані підкреслив, що, незважаючи на нову посаду Саакашвілі, Грузія "не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Пізніше МЗС Грузії опублікував повну заяву через скандал з призначенням Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відкликатиме свого посла в Грузії, незважаючи на аналогічні дії грузинської сторони. Він назвавши відкликання посла Грузії в Києві помилкою.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Міхеїл Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду. Він підкреслив, що українська влада спробує зберегти стратегічні відносини з Грузією.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зробив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Останній відреагував на призначення та повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України. Зустріч він назвав "тривалою та цікавою".

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке повернення в політику колишнього лідера Грузії та ексочільника Одеської обласної державної адміністрації. У соцмережах з'явилося багато жартів і фотожаб.

Нагадаємо, Нацрада реформ була створена 2014 року п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. Загалом з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Саакашвілі за час своєї кар'єри встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ. Зокрема, він отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який втік до Росії.

Саакашвілі багаторазово засуджений в Грузії, там його порівнюють із Януковичем. Період його правління називають "режимом", а віник, яким ґвалтували ув'язнених за часів президента, що втік в Україну, став символом боротьби з "Міхо". Голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе стверджує: за Саакашвілі Грузія посіла перше місце у світі за кількістю ув'язнених. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях.

Зазначимо, що всі рішення щодо колишнього президента Грузії та ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, ухвалені грузинськими судами, чинні й на території України. У Грузії навіть заявляли, що призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".

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