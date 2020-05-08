Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Тимур Григоренко

Грузія відкликала для консультацій посла з України через призначення Саакашвілі

48.4т
Читати матеріал російською

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це звичайна практика в дипломатії, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", – йдеться в повідомленні.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Залкаліані підкреслив, що, незважаючи на нову посаду Саакашвілі, Грузія "не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Пізніше МЗС Грузії опублікував повну заяву через скандал з призначенням Саакашвілі.

Нагадаємо, що глава України Володимир Зеленський зробив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Останній відреагував на призначення та повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України. Зустріч він назвав "тривалою та цікавою".

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке повернення в політику колишнього лідера Грузії та ексочільника Одеської обласної державної адміністрації. У соцмережах з'явилося багато жартів і фотожаб.

Нагадаємо, Нацрада реформ була створена 2014 року п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. Загалом з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Саакашвілі за час своєї кар'єри встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ. Зокрема, він отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який втік до Росії.

Саакашвілі багаторазово засуджений в Грузії, там його порівнюють із Януковичем. Період його правління називають "режимом", а віник, яким ґвалтували ув'язнених за часів президента, що втік в Україну, став символом боротьби з "Міхо". Голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе стверджує: за Саакашвілі Грузія посіла перше місце у світі за кількістю ув'язнених. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях.

Зазначимо, що всі рішення щодо колишнього президента Грузії та ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, ухвалені грузинськими судами, чинні й на території України. У Грузії навіть заявляли, що призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
64
41
Смішно
38
Цікаво
126
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули против грызунов. Ставлю на paгулей, их больше :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
OYes Joni
OYes Joni
Свидури, вот на XY Й вам галстукоед?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
К**й Скакунец
К**й Скакунец
Берег свидомой кости vs Габунистан :) Сериал продолжается...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
К**й Скакунец
К**й Скакунец
Кризский Игорь, две банановые республики ссорятся. Прикольно, правда?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
К**й Скакунец, Кто это там кукарекает из Москвабада и Роисской Пидерации.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги