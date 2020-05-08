Грузія відкликала для консультацій посла з України через призначення Саакашвілі

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.
Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це звичайна практика в дипломатії, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", – йдеться в повідомленні.
Міхеїл Саакашвілі
Залкаліані підкреслив, що, незважаючи на нову посаду Саакашвілі, Грузія "не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".
Пізніше МЗС Грузії опублікував повну заяву через скандал з призначенням Саакашвілі.
Нагадаємо, що глава України Володимир Зеленський зробив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
Останній відреагував на призначення та повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України. Зустріч він назвав "тривалою та цікавою".
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таке повернення в політику колишнього лідера Грузії та ексочільника Одеської обласної державної адміністрації. У соцмережах з'явилося багато жартів і фотожаб.
Нагадаємо, Нацрада реформ була створена 2014 року п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячене змінам у сфері валютного регулювання. Загалом з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.
Саакашвілі за час своєї кар'єри встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ. Зокрема, він отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який втік до Росії.
Саакашвілі багаторазово засуджений в Грузії, там його порівнюють із Януковичем. Період його правління називають "режимом", а віник, яким ґвалтували ув'язнених за часів президента, що втік в Україну, став символом боротьби з "Міхо". Голова НУО "Колишні політв'язні за права людини" Нана Какабадзе стверджує: за Саакашвілі Грузія посіла перше місце у світі за кількістю ув'язнених. У в'язницях катували, правозахисників підкуповували, людей били просто на вулицях.
Зазначимо, що всі рішення щодо колишнього президента Грузії та ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, ухвалені грузинськими судами, чинні й на території України. У Грузії навіть заявляли, що призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу Саакашвілі націлювався на пост віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру.
Новина про можливість нового призначення політика в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців. Єдиної думки щодо цього не було й у фракції "Слуга народу".
В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці пости президент може призначати без схвалення парламенту.
Пізніше сам Саакашвілі підтвердив своє призначення до Національної ради реформ.
Водночас політик уже відвідував засідання Нацради реформ як ексголова Одеської ОДА. На одному з них у нього трапився конфлікт і словесна сутичка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
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