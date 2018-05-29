Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією

Офіційний Дамаск визнав "незалежність" сепаратистських регіонів Абхазія та Південна Осетія. Тбілісі закликає міжнародну спільноту реагувати на дії режиму Асада.Міністерство закордонних справ Грузії у вівторок, 29 травня, почало процедуру розірвання дипломатичних відносин з Сирією у зв'язку з визнанням офіційним Дамаском незалежності самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії. Про це йдеться в заяві МЗС Грузії. "В результаті маніпуляцій з боку Російської Федерації сирійський режим 29 травня ухвалив рішення, що порушує міжнародні норми і принципи, визнавши так звану незалежність невід'ємних регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії, - йдеться в заяві грузинського МЗС. - Цим кроком режим Асада підтримав здійснену Російською Федерацією військову агресію проти Грузії, незаконну окупацію Абхазії та Південної Осетії, а також етнічні чистки, що мали там місце роками".

У заяві наголошується, що міжнародне співтовариство твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство відповідно відреагувати на дії режиму Асада.

Раніше у цей же день Абхазія і Південна Осетія оголосили про взаємне визнання і встановлення дипломатичних відносин з Сирією на рівні посольств, повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Напередодні, 28 травня, у Росії відбулася зустріч представників сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії із представниками Дамаска.

Грузинські регіони Південна Осетія і Абхазія в односторонньому порядку заявили про вихід зі складу Грузії. Після збройного конфлікту в 2008 році Росія визнала їхню "незалежність".

Росія також залишається головним союзником режиму Башара Асада у війні проти ісламістських угруповань та інших противників нинішнього уряду в Дамаску.