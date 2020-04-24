Грузія пригрозила відкликанням посла з Києва через Саакашвілі

Політика 15:11, 24.04.2020 Оновлено: 15:29, 24.04.2020

Посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", – зазначив він.

Георгій Гахарія і Міхеїл Саакашвілі

На думку прем'єра, з боку України як стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії і знаходиться в розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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