Грузія пригрозила відкликанням посла з Києва через Саакашвілі

Посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", – зазначив він.

Георгій Гахарія і Міхеїл Саакашвілі

На думку прем'єра, з боку України як стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії і знаходиться в розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL: