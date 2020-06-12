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12 червня • оновлено в 19:22
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Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі: глава МЗС виступив із заявою

1.8т
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Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що не допустить погіршення стратегічних відносин з Україною через голову Виконавчої ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Про це глава МЗС сказав журналістам 12 червня, коментуючи виклик українського посла після заяви Саакашвілі про парламентські вибори в Грузії, пише "Грузія Online".

У МЗС Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Україною через Саакашвілі

У МЗС Грузії заявили, що не псуватимуть відносини з Україною через Саакашвілі

eadaily.com

"Виходячи з наших стратегічних відносин, ми не допустимо, щоб через одного засудженого і розшукуваного людини наше партнерство виявилося під загрозою. Навіть якщо він не займав би якусь посаду і був би пересічним громадянином, наше законодавство категорично забороняє іноземному громадянину втручатися в наш виборчий процес", – зазначив Залкаліані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС Грузії викликав посла України в Тбілісі Ігоря Долгова для пояснень щодо заяв глави Виконавчої ради реформ Міхеїла Саакашвілі про майбутні парламентські вибори в Грузії.

Саакашвілі 11 червня опублікував в Facebook відеозвернення, в якому закликав усі опозиційні партії Грузії об'єднатися на парламентських виборах, які повинні пройти в жовтні. Він також заявив, що не збирається дивитися на знищення Грузії і сам на виборах буде "на передовій".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
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