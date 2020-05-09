Грузія назвала причину відкликання свого посла з України

Політика 10:40, 9.05.2020 Оновлено: 10:50, 9.05.2020

Грузія відкликала свого посла з України, щоб захистити відносини між країнами "від авантюрних політиків".

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, коментуючи призначення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Георгій Гахарія заявив про авантюрних політиків

"Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, через свої особисті незрозумілі амбіції та его ризикують нашими відносинами", – зазначив він.

За словами грузинського прем'єра, стратегічним відносинам з Україною нічого не загрожує.

"Справа йде так: звичайно ж, грузини й українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов'язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під сумнів це стратегічне партнерство і братство між нашими країнами і народами", – наголосив Гахарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

  • Пізніше МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

  • Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

  • Високопоставлене джерело в Офісі президента України назвало рішення Грузії про відкликання посла "пострілом собі в ногу".

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