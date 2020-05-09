Грузія відкликала свого посла з України, щоб захистити відносини між країнами "від авантюрних політиків".

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, коментуючи призначення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Георгій Гахарія заявив про авантюрних політиків

"Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, через свої особисті незрозумілі амбіції та его ризикують нашими відносинами", – зазначив він.

За словами грузинського прем'єра, стратегічним відносинам з Україною нічого не загрожує.

"Справа йде так: звичайно ж, грузини й українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов'язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під сумнів це стратегічне партнерство і братство між нашими країнами і народами", – наголосив Гахарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL: