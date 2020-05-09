Грузія відкликала свого посла з України, щоб захистити відносини між країнами "від авантюрних політиків".

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, коментуючи призначення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Георгій Гахарія заявив про авантюрних політиків

"Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, через свої особисті незрозумілі амбіції та его ризикують нашими відносинами", – зазначив він.

За словами грузинського прем'єра, стратегічним відносинам з Україною нічого не загрожує.

"Справа йде так: звичайно ж, грузини й українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов'язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під сумнів це стратегічне партнерство і братство між нашими країнами і народами", – наголосив Гахарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Пізніше МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

Високопоставлене джерело в Офісі президента України назвало рішення Грузії про відкликання посла "пострілом собі в ногу".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал