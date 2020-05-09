Головна Новини
9 травня • оновлено в 11:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Грузія назвала причину відкликання свого посла з України

2.4т
Читати матеріал російською

Грузія відкликала свого посла з України, щоб захистити відносини між країнами "від авантюрних політиків".

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, коментуючи призначення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

Георгій Гахарія заявив про авантюрних політиків

Георгій Гахарія заявив про авантюрних політиків

"Ми відкликали посла лише для того, щоб пройти з ним консультації про те, як захистити ці відносини від авантюристів. Що зробити для того, щоб захистити стратегічні і братерські відносини з українським народом від цих авантюрних політиків, які, на жаль, через свої особисті незрозумілі амбіції та его ризикують нашими відносинами", – зазначив він.

За словами грузинського прем'єра, стратегічним відносинам з Україною нічого не загрожує.

"Справа йде так: звичайно ж, грузини й українці є не тільки стратегічними партнерами. Нас пов'язує багаторічна історія співпраці. Через безвідповідальних політиків ми не будемо ставити під сумнів це стратегічне партнерство і братство між нашими країнами і народами", – наголосив Гахарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Грузія відкликала посла Теймураза Шарашенідзе з Києва для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України.

  • Пізніше МЗС Грузії опублікувало повну заяву через скандал із призначенням Саакашвілі.

  • Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не відкликатиме свого посла у Грузії.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Саакашвілі – громадянин України, і жодна країна світу не може вказувати, можна чи ні призначати його на ту чи іншу посаду.

  • Високопоставлене джерело в Офісі президента України назвало рішення Грузії про відкликання посла "пострілом собі в ногу".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
дипломат скандали посол
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Fomenko Igor
Fomenko Igor
партнеры,братья,стратегическое сотрудничество и не слово об оккупации России.Странно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Born Alex
Born Alex
Fomenko Igor, А что расию уже кто то оккупировал или кто то планирует оккупировать эту вонючую помойку?...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
братья... акуеть как смешно...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

  • У світі захворіли вже 4 мільйони осіб, загинули – більш 276 тисяч.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги