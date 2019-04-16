Група "1+1" медіа подала в суд на Порошенка: опубліковано заяву

У вівторок, 16 квітня, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" подала позовну заяву у Печерський районний суд Києва до президента України Петра Порошенка, а також до ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" про захист ділової репутації, зобов’язання спростувати недостовірну інформацію та відшкодування моральної шкоди.

Як передає УНІАН, у своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію, ряд інформаційних повідомлень, які були поширені Петром Порошенком на своїй офіційній сторінці у Facebook, а також озвучені на зібранні громадян, і ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" – на сайті https://nv.ua/, та забезпечити їхнє спростування протягом семи днів з дня набрання судовим рішенням законної сили. Також група 1+1 медіа просить стягнути з президента Петра Порошенка відшкодування моральної шкоди у розмірі один мільйон гривень. Ці кошти компанія перерахує у фонд допомоги армії "Повернись живим".

На переконання медіагрупи, інформація, поширена Петром Порошенком у Facebook-дописі, а також новина на основі інтерв’ю президента радіо НВ за посиланням створює в українців хибне уявлення, що інформаційна діяльність телеканалу носить негативний, необ’єктивний та упереджений характер і, ймовірно, пов’язана з порушеннями закону, оскільки на медіа, зі слів президента, чинить вплив і тиск власник телеканалу, який, "оголосив війну державі", тобто шкодить всім громадянам України. Це негативно впливає на ділову репутацію групи 1+1 медіа, яка здобувалася впродовж років, підриває авторитет і довіру до інформаційної діяльності, ганьбить медіахолдинг в очах глядачів і партнерів, у тому числі міжнародних.

Йдеться про наступні висловлювання президента України: "Що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники "1+1" – нічого спільного з правдою це не має"; "Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став "1+1". Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника"; "І це стало причиною інформаційної війни, яку власник “плюсів” розв'язав проти держави. Не стидаються уже цілими шматками дублювати фейки з російських каналів – просто переписуючи і ретранслюючи, хіба що єдине, що вони роблять – перекладають українською. І що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники цього каналу, знайте – нічого спільного з правдою і нічого спільного навіть з подібного до чесної журналістики це не має"; "І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має".

Таким чином, у публікації та в обох відео президент України Петро Порошенко фактично зазначає, що телеканал "1+1" здійснює свою діяльність всупереч вимог законодавства, редакційної політики телеканалу та вимог журналістської етики, поширюючи неправдиву недостовірну інформацію, а також стверджує, що журналісти та працівники телеканалу "1+1" діють під тиском, впливом та залякуванням кінцевого бенефіціарного власника.

Хочемо зазначити, що поширена інформація не відповідає дійсності. Свою діяльність 1+1 медіа здійснює відповідно до законодавства України, а також керуючись редакційним статутом ТОВ "ТРК "Студія 1+1", який передбачає, що її власник немає права втручатися у творчу діяльність, а телеканал "1+1" не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками. Під час виборчих кампаній телеканал не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності. Працівники телеканалу "1+1" діють самостійно та не зазнають будь-якого втручання з боку кінцевого бенефіціара, а також будь-якого впливу чи залякувань.

Група 1+1 медіа підкреслює, що кількість звинувачень і неправдивої інформації, яка накопичилася на адресу медіагрупи, її журналістів і працівників з боку глави держави, сягнула критичної позначки. Жодних доказів на підтвердження своїх слів Петро Порошенко не надав ані під час поширення цієї інформації, ані станом на день подання позову, вибачень журналісти також не почули. Президент не скористався такою можливістю і тоді, коли без запрошення, користуючись своїм статусом глави держави, фактично "окупував" прямий ефір програми "Право на владу", на здивування редакційної групи та ведучих.

Відзначається, що журналісти та всі працівники 1+1 медіа мають кожен власні політичні вподобання, їх ніхто не примушує, не залякує, не нав’язує свою думку, у своїй роботі вони керуються загальноприйнятими стандартами. Адже є зрозумілі всім редакційні правила вільного світу, і наразі вони, скоріш, виняток в українських медіа, ніж правило, і "1+1" залишається чи не єдиним телеканалом, який дозволяє собі об’єктивну критику президента. Сподіваємося, що права телеканалу та гідність медіагрупи будуть захищені.

Порошенко в ефірі "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" і після того, як він "увірвався в ефір".

За його словами, в студію чинного главу держави ніхто не запрошував. Він заявив, що Порошенко "заробив" на позов від телеканалу. "Ви, пане президенте, думаєте, ми – лохи? Ні-і", – звернувся він до глави держави.

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