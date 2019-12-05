"Груба дискримінація!" Лавров поскаржився ОБСЄ на Україну

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився міжнародній спільноті на "грубу дискримінацію" російської мови в Україні.

Відповідну заяву він зробив на засіданні міністерської ради ОБСЄ в Братиславі (Словаччина). Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, російський міністр нагадав міжнародній організації, що в контексті гуманітарних проблем, серед іншого, вона повинна займатися і "ганебним явищем" негромадянства в Латвії та Естонії, а також дискримінацією російськомовних в Україні.

Сергій Лавров Al Jazeera

"В Україні російська мова, якою розмовляє більшість населення, піддається грубій дискримінації", – сказав Лавров.

Крім цього, він заявив про "гоніння на канонічну Українську православну церкву".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров говорив, що відновлення двосторонніх відносин між Україною і Росією залежить від дій офіційного Києва. Так він прокоментував зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путін.

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