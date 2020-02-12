"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

У мережі викликало ажіотаж яскраве фото з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і главою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

Його публікувала на своїй сторінці у Facebook заступниця постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева. На світлині політики зазнімковані на тлі грозового неба з блискавками.

Незважаючи на те, що фото відредаговане у PhotoShop, воно вразило українців своїм символізмом. "Гроза Криму", – коротко підписала його авторка.

Знакове фото Джемілєва і Чубарова вразило українців Facebook Таміли Ташева

У коментарях під її дописом, а також на сторінці Чубарова, який поділився світлиною, люди висловили захват від цього кадру, залишивши безліч схвальних відгуків та більш ніж 400 лайків.

"Зимова гроза, рідкісне явище, напевно, добрий знак, символічне фото!", "Сильне фото!", "Сподіваюся, блискавка влучила просто в Аксьонова", "Геніальне фото!", "Фотошопчик, але шалено вражає", "Дали у Крим електрику", "Браво", "Чудово!" – пишуть у обговоренні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Чубаров спровокував ажіотаж у російських пропагандистських ЗМІ, нагадавши про наближення ювілею спалення Москви кримським ханом Девлет-Гіреєм.

Також він пообіцяв, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму. Вона називатиметься "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності" і полягає в організації ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – на Кримський півострів.

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