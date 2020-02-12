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12 лютого • оновлено в 16:14
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"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

2.1т
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У мережі викликало ажіотаж яскраве фото з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і главою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

Його публікувала на своїй сторінці у Facebook заступниця постійного представника президента України у Криму Таміла Ташева. На світлині політики зазнімковані на тлі грозового неба з блискавками.

Незважаючи на те, що фото відредаговане у PhotoShop, воно вразило українців своїм символізмом. "Гроза Криму", – коротко підписала його авторка.

Знакове фото Джемілєва і Чубарова вразило українців

Знакове фото Джемілєва і Чубарова вразило українців

Facebook Таміли Ташева

У коментарях під її дописом, а також на сторінці Чубарова, який поділився світлиною, люди висловили захват від цього кадру, залишивши безліч схвальних відгуків та більш ніж 400 лайків.

"Зимова гроза, рідкісне явище, напевно, добрий знак, символічне фото!", "Сильне фото!", "Сподіваюся, блискавка влучила просто в Аксьонова", "Геніальне фото!", "Фотошопчик, але шалено вражає", "Дали у Крим електрику", "Браво", "Чудово!" – пишуть у обговоренні.

"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

"Гроза Криму": фото із Джемілєвим і Чубаровим викликало фурор у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Таміла Ташева Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Гном сваливает из Крыма!
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Савченко Александр
Савченко Александр
Поискал это фото в гугле, результат : "19.05.2021 г Вход Джемилева и Чубарова в Магадан"
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Действительно ярко! Мощщно! Феерично! Аж сльозы на очах. Не хватает на заднем плане горящих обломков Кремля и маленькой девочки с цветами, бегущей навстречу асвабадителям Крыма от ахрессороф. СУГС, ёпста. Алга!
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