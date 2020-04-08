Гроші взяли, а призначення провалили: фігурант "плівок Єрмака" розповів про просування Купчака в "Енергоатом"

Екснардепа Володимира Купчака збиралися призначити на посаду в.о. голови НАЕК "Енергоатом", а після "вирішити питання з конкурсом".
Про це розповіли фігуранти так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько і Сергій Шумський в інтерв'ю Bihus.info. За їхніми словами, призначення Володимира Купчака на посаду голови НАЕК "Енергоатом" і Олександра Луцького на посаду глави Держгеокадастру – це проєкти державного масштабу.
Як розповів Штанько, спочатку планувалося, що Купчака зроблять в.о. голави "Енергоатома", а після Денис Єрмак мав "повирішувати" питання відкритого конкурсу. Однак, брату глави ОПУ це не вдалося.
Володимир Купчак
Проте, реалізація плану була запущена і саме тому був звільнений попередній глава "Енергоатому" Юрій Недашковський. Цю інформацію Дмитру в листуванні нібито підтвердив особисто Денис Єрмак.
До слова, Штанько розповів і про процес, як взагалі люди потрапляють на співбесіду до глави ОПУ Андрія Єрмака і його брата Дениса.
"У мене була величезна кількість резюме. Є люди, які спілкуються зі мною, вони знають, що я можу спілкуватися з ким-завгодно, тому що у мене така робота. Я кажу людині, що є Андрій Єрмак, є брат Денис, розповідаю механізм. Далі вона кидала резюме, я показував Сергію, він говорив – нормальна людина. Тому що є токсичні особи, є з попередньої влади", – розповів Штанько.
Також він підтвердив інформацію, що з Купчака взяли гроші за призначення, але скільки точно – не пам'ятає. За заявами Гео Лероса, Денис Єрмак вимагав за це 5 мільйонів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова відповіла на скандал із "плівками Єрмака"
Фігуранти плівок розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади повинні були платити до $100 тисяч.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Плівки Єрмака" на сайті "OBOZREVATEL".