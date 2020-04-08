Гроші взяли, а призначення провалили: фігурант "плівок Єрмака" розповів про просування Купчака в "Енергоатом"

Екснардепа Володимира Купчака збиралися призначити на посаду в.о. голови НАЕК "Енергоатом", а після "вирішити питання з конкурсом".

Про це розповіли фігуранти так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько і Сергій Шумський в інтерв'ю Bihus.info. За їхніми словами, призначення Володимира Купчака на посаду голови НАЕК "Енергоатом" і Олександра Луцького на посаду глави Держгеокадастру – це проєкти державного масштабу.

Як розповів Штанько, спочатку планувалося, що Купчака зроблять в.о. голави "Енергоатома", а після Денис Єрмак мав "повирішувати" питання відкритого конкурсу. Однак, брату глави ОПУ це не вдалося.

Володимир Купчак

Проте, реалізація плану була запущена і саме тому був звільнений попередній глава "Енергоатому" Юрій Недашковський. Цю інформацію Дмитру в листуванні нібито підтвердив особисто Денис Єрмак.

До слова, Штанько розповів і про процес, як взагалі люди потрапляють на співбесіду до глави ОПУ Андрія Єрмака і його брата Дениса.

"У мене була величезна кількість резюме. Є люди, які спілкуються зі мною, вони знають, що я можу спілкуватися з ким-завгодно, тому що у мене така робота. Я кажу людині, що є Андрій Єрмак, є брат Денис, розповідаю механізм. Далі вона кидала резюме, я показував Сергію, він говорив – нормальна людина. Тому що є токсичні особи, є з попередньої влади", – розповів Штанько.

Також він підтвердив інформацію, що з Купчака взяли гроші за призначення, але скільки точно – не пам'ятає. За заявами Гео Лероса, Денис Єрмак вимагав за це 5 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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