"Гроші вирішують багато": у МЗС різко відреагували на реванш Росії в ПАРЄ

Повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи показало, що російські гроші занадто багато значать для ПАРЄ.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV в.о. директора департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, коментуючи голосування ПАРЄ в Страсбурзі.

"Все, що відбулося в останні дні – це велика проблема для всієї системи міжнародного правопорядку, для системи міжнародних організацій. Ми бачимо, що тепер гроші вирішують дуже багато", – заявила представник МЗС.

Золотарьова особливо відзначила, що серед країн Євросоюзу повернення РФ підтримали, зокрема, Нідерланди.

"Я минулого тижня була в Нідерландах, тиждень після того, як був оприлюднений звіт спільної міжнародної слідчої групи (по катастрофі Boeing на Донбасі – ред.), зайшов корабель РФ на регату і під пісню "Калинка-малинка" танцюють всі голландці", – підкреслила вона.

censor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи 24 червня ухвалила резолюцію про зміну характеру санкцйного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

У мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії.

Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що ті 118 європейських політиків, які проголосували "за", відповідальні за "вбивства українців на Донбасі і в Криму".

У квітні 2014 року ПАРЄ запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Крім того, Росія перестала платити внески в бюджет організації. На сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи становить 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести дві третини свого членського внеску – 22 млн євро.

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