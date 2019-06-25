ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Гроші вирішують багато": у МЗС різко відреагували на реванш Росії в ПАРЄ

765Читати матеріал російською

Повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи показало, що російські гроші занадто багато значать для ПАРЄ.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV в.о. директора департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, коментуючи голосування ПАРЄ в Страсбурзі.

"Все, що відбулося в останні дні – це велика проблема для всієї системи міжнародного правопорядку, для системи міжнародних організацій. Ми бачимо, що тепер гроші вирішують дуже багато", – заявила представник МЗС.

Новини
"Зеленський кинув делегацію!" Мережу "підірвало" зрадницьке рішення ПАРЄ щодо Росії

Золотарьова особливо відзначила, що серед країн Євросоюзу повернення РФ підтримали, зокрема, Нідерланди.

"Я минулого тижня була в Нідерландах, тиждень після того, як був оприлюднений звіт спільної міжнародної слідчої групи (по катастрофі Boeing на Донбасі – ред.), зайшов корабель РФ на регату і під пісню "Калинка-малинка" танцюють всі голландці", – підкреслила вона.

"Гроші вирішують багато": у МЗС різко відреагували на реванш Росії в ПАРЄ

censor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Парламентська асамблея Ради Європи 24 червня ухвалила резолюцію про зміну характеру санкцйного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

  • У мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії.

  • Перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що ті 118 європейських політиків, які проголосували "за", відповідальні за "вбивства українців на Донбасі і в Криму".

  • У квітні 2014 року ПАРЄ запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Крім того, Росія перестала платити внески в бюджет організації. На сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи становить 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести дві третини свого членського внеску – 22 млн євро.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктСанкції проти Росії
Особа
Оксана Золотарьова
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниПАРЄсанкции
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel