"Гроші у розпорядженні президента": у "ЄС" звернулися до Зеленського через фінансування освіти

У партії "Європейська солідарність" вимагають повернути видатки на Інститут книги, Малу академію наук і дитячу освіту і зменшити на РНБО.

Про це сказав народний депутат від "ЄС" Микола Княжицький з трибуни парламенту. Він виступив проти зменшення фінансування Малої академії наук.

"Академія наук дала багатьом молодим людям путівку в життя, допомогла структурно мислити, займатися наукою, перемагати на конференціях і олімпіадах. Коли я відкриваю цей бюджет і бачу, що на Малу академію наук зменшене фінансування на 27 мільйонів гривень, я не розумію чому, це не такі вже великі гроші. Ці Малі академії наук є по всій Україні, вони фінансуються місцевими бюджетами, але з центрального бюджету діти можуть їхати на олімпіади, конференції за кордон, отримувати спеціальне навчання, все це зменшено і викреслено з бюджету", – сказав він.

Також, за словами Княжицького, на 30 мільйонів гривень зменшено фінансування на український Інститут книги.

Микола Княжицький пресслужба партії Європейська солідарність

"Зараз відбувається Львівський книжковий ярмарок, це все робить Український інститут книги. Натомість, коли я бачу, що 26 мільярдів гривень виділяється на РНБО і розумію, що головою РНБО є президент України, тобто це кошти, які по суті надходять в його особисте розпорядження", - наголосив Княжицький.

Він звернувся до президента з проханням повернути кошти на Інститут книги, Малу академію наук та дитячу освіту.

"Єдине, що мені залишається, якщо уряд хоче зменшити ці невеликі видатки на культуру і освіту, це звернутися до президента України і попросити: "Пане Президенте, я розумію, що ви думаєте, що за вас голосували ті, хто дивиться телевізор, але серед них було багато і тих, хто читає книжки, і хоче, щоб їх діти мали нормальну освіту. Через те я прошу повернути видатки на Інститут книги, на Малу академію наук і дитячу освіту", – додав Княжицький.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що проєкт бюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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