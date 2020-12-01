З’явився довгоочікуваний текст законопроекту про відновлення відповідальності за умисне декларування недостовірної інформації.

Цікаво, що Голова ВР Разумков забезпечив повний консенсус влади й опозиції, які у спільному законопроекті пропонують за брехню посадовців щодо своїх статків карати штрафами і громадськими роботами.

Так, у разі умисного неподання декларації посадовцями передбачено штраф від 42 500 до 51 000 гривень, а у випадку умисного вказування недостовірної інформації у декларації від 6 мільйонів і більше - штраф від 51 00 до 85 000 грн.

Тож, можна красти мільйони чи мільярди та приховувати про це інформацію й офіційно купити "індульгенцію на право красти" від ВР за 15 - 2 тисячі доларів!

Тож ця історія підтвердила сумну політичну істину: партій у парламенті багато, але гасло "гроші понад усе" - єдине для всіх!

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